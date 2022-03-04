30 قتيلا و56 جريحا على الأقل في انفجار المسجد في مدينة بيشاور الباكستانية

30 قتيلا بانفجار في مسجد شيعي في مدينة بيشاور الباكستانية

قتل 30 شخصا على الأقل وأصيب 56 بجروح بانفجار ضخم وقع في مسجد شيعي في مدينة بيشاور في شمال غرب باكستان، وفق ما أفاد مسؤول في المستشفى الجمعة.

وقال الناطق باسم "مستشفى ليدي ريدينغ" في بيشاور محمد عاصم خان "أعلنا حالة الطوارئ في المستشفيات"، مؤكدا أن "30 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 56 آخرين بجروح".

وقال زاهد خان "رأيت رجلا يطلق النار على عنصري شرطة قبل أن يدخل إلى المسجد. وبعد ثوانٍ، سمعت انفجارا هائلا".

وأفاد الناطق باسم "مستشفى ليدي ريدينغ" في بيشاور محمد عاصم خان "أعلنا حالة الطوارئ في المستشفيات"، مؤكدا حصيلة الضحايا.

وأدى الانفجار إلى تحطّم زجاج نوافذ المباني القريبة فيما شوهد عناصر الإنقاذ أثناء نقلهم القتلى والجرحى من الموقع.