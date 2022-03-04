English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • آسيا
  • 30 قتيلا و56 جريحا على الأقل في انفجار المسجد في مدينة بيشاور الباكستانية

30 قتيلا و56 جريحا على الأقل في انفجار المسجد في مدينة بيشاور الباكستانية

i24NEWS - AFP

دقيقة 1
باكستون خلف مسجد
AP Photo/K.M. Chaudaryباكستون خلف مسجد

30 قتيلا بانفجار في مسجد شيعي في مدينة بيشاور الباكستانية

قتل 30 شخصا على الأقل وأصيب 56 بجروح بانفجار ضخم وقع في مسجد شيعي في مدينة بيشاور في شمال غرب باكستان، وفق ما أفاد مسؤول في المستشفى الجمعة.

Video poster

وقال الناطق باسم "مستشفى ليدي ريدينغ" في بيشاور محمد عاصم خان "أعلنا حالة الطوارئ في المستشفيات"، مؤكدا أن "30 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 56 آخرين بجروح".

وقال زاهد خان "رأيت رجلا يطلق النار على عنصري شرطة قبل أن يدخل إلى المسجد. وبعد ثوانٍ، سمعت انفجارا هائلا".

وأفاد الناطق باسم "مستشفى ليدي ريدينغ" في بيشاور محمد عاصم خان "أعلنا حالة الطوارئ في المستشفيات"، مؤكدا حصيلة الضحايا.

وأدى الانفجار إلى تحطّم زجاج نوافذ المباني القريبة فيما شوهد عناصر الإنقاذ أثناء نقلهم القتلى والجرحى من الموقع.