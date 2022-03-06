كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة على قمر صناعي للاستطلاع

هددت كوريا الشمالية بأنها قد تتخلى عن تعليقها الاختياري منذ 2017 لتجارب الأسلحة النووية والأسلحة البعيدة المدى

أعلنت كوريا الشمالية، الأحد، أنها أجرت تجربة جديدة لتطوير قمر صناعي لأغراض الاستطلاع. وكتبت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الأحد، أن "الهيئة الوطنية لتطوير الفضاء الجوي في جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، وأكاديمية علوم الدفاع، أجرتا السبت اختبارًا مهمًا آخَر، بهدف تطوير قمر صناعي للاستطلاع".

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية إن الاختبار أجري قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية فيما أكد مسؤولون في الجيش الجنوبي بأن الجارة الشمالية أطلقت السبت صاروخًا بالستيًا.

وأجرت بيونغ يانغ سبع تجارب على أسلحة في كانون الثاني/يناير، بينها أقوى صاروخ لها منذ 2017، قبل تعليق التجارب خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

في 28 شباط/فبراير، أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت تجربة "بالغة الأهمية" لتطوير قمر صناعي لأغراض الاستطلاع فيما قالت سيول من جانبها إن التجربة كانت متعلقة بصاروخ بالستي.

ورغم العقوبات الدولية، رفضت بيونغ يانغ حتى الآن كل عروض الحوار منذ انهيار المحادثات في العام 2019 بين الزعيمين كيم يونغ أون والرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب. وضاعفت كوريا الشمالية جهودها في التطوير العسكري وهددت في كانون الثاني/يناير بأنها قد تتخلى عن تعليقها الاختياري منذ 2017 لتجارب الأسلحة النووية والأسلحة البعيدة المدى.