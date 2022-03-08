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المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تعلن أنها ستزور الصين في أيار/مايو

AFP

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مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت تلقي كلمة خلال مناقشة عاجلة حول النزاع الأوكراني في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في 3 مارس 2022.
Fabrice COFFRINI / AFPمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت تلقي كلمة خلال مناقشة عاجلة حول النزاع الأوكراني في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في 3 مارس 2022.

قالت باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان "يسرّني أن أعلن توصلنا مؤخرا إلى اتفاق مع الحكومة الصينية من أجل الزيارة".

أعلنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليه أنها ستزور الصين في أيار/مايو، بينما سيتوجّه فريقها قريبا إلى إقليم شينجيانغ، للتحضير للزيارة. ويشار إلى أن هذا الإقليم يعتبر مسرحاً لانتهاكات خطيرة، من جانب السلطات في بكين، حسب مزاعم غربية.

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وقالت باشليه أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "يسرّني أن أعلن بأننا توصلنا مؤخرا إلى اتفاق مع الحكومة الصينية من أجل الزيارة". وأضافت أن مكتبها وبكين "أطلقا تحضيرات ملموسة للزيارة التي يتوقع بأنها ستجرى في أيار/مايو".