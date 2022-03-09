كوريا الجنوبية:فوز مرشح حزب المحافظين المعارض في الانتخابات الرئاسية

بلغت نسبة الإقبال النهائية على التصويت المبكر 36.93 في المئة، ويمثل هذا أعلى مستوى من بين نسب الإقبال

أفادت وكالة أنباء "يونهاب"، مساء اليوم الخميس، فوز مرشح حزب المحافظين المعارض في كوريا الجنوبية، يون سوك يول، في الانتخابات الرئاسية، وعقد لي جاي-ميونج مرشح الحزب الحاكم مؤتمرا صحفيا أقر فيه بهزيمته وهنأ يون على فوزه.

وكان إجمالي عدد الناخبين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية العشرين 44 مليون ناخبا وأدلى 16 مليون و 323 ناخبا بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية، الذي أُجري يومي 4 و5 مارس/آذار.

وبلغت نسبة الإقبال النهائية على التصويت المبكر 36.93 في المئة، ويمثل هذا أعلى مستوى من بين نسب الإقبال على التصويت المبكر في الانتخابات التي تجري على مستوى البلاد منذ عام 2014، عندما تبنت البلاد نظام التصويت المبكر لأول مرة.

وجاءت الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي تواجه فيه كوريا الجنوبية مجموعة من القضايا الحاسمة مثل الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا، والبرنامج النووي الكوري الشمالي المتقدم، والتنافس المتزايد بين الولايات المتحدة والصين.

وسيتم تنصيب الفائز في الانتخابات رئيسًا لكوريا الجنوبية في 10 مايو/ أيار المقبل، لفترة ولاية واحدة فقط مدتها خمس سنوات.

ويمنع القانون الرئيس الحالي مون جاي الترشح لولاية ثانية مدتها خمس سنوات. وحتى الآن سُجن جميع رؤساء الدول السابقين الذين ما زالوا على قيد الحياة بتهمة الفساد بعد انتهاء ولايتهم التي تمتد خمس سنوات.