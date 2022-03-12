إغلاق مدينة صينية جراء تفشي وباء كورونا

أمرت تشانغتشون، عاصمة مقاطعة جيلين، السكان بالعمل عن بعد، وسمحت لشخص واحد بمغادرة المنزل

أمرت السلطات الصينية بإغلاق مدينة تعد تسعة ملايين نسمة بينما أغلقت شنغهاي المدارس في مسعى لوقف تفشي كوفيد الذي ارتفع عدد الإصابات اليومية به على مستوى البلاد إلى أعلى مستوى منذ عامين.

وأمرت تشانغتشون، عاصمة مقاطعة جيلين والتي تعد مركزا صناعيا مهما، السكان بالعمل عن بعد، وسمحت لشخص واحد بمغادرة المنزل كل يومين لشراء "الاحتياجات الأساسية اليومية"، كما علّقت النقل العام بكامله وأمرت المدارس والأعمال التجارية بإغلاق أبوابها وأكدت بأنها ستجري فحوص كوفيد على نطاق واسع.

تجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الصين عتبة ألف حالة هذا الأسبوع، لأول مرّة منذ بدايات الوباء عام 2020، وتم تسجيل 1369 إصابة في أكثر من عشر مقاطعات، وفق الحصيلة الرسمية اليومية التي صدرت أمس الجمعة.

ومع ازدياد عدد الإصابات، أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية أمس الجمعة أنها ستبدأ استخدام الاختبارات السريعة للكشف عن الفيروس (اختبار المستضدات)، وستكون معدات هذه الاختبارات متاحة عبر الإنترنت أو في الصيدليات ليتمكن الأفراد والعيادات من شرائها لإجراء فحوص ذاتية، وفق اللجنة، رغم أن اختبارات الحمض النووي ستبقى وسيلة الفحص الرئيسية.

ومن جانب آخر، قال باحثون إن الحصيلة العالمية لوفيات فيروس كورونا المستجد قد تكون أعلى بثلاث مرات من الأرقام الرسمية المعلن عنها، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وحسب الأرقام الرسمية، فإن نحو 6 ملايين شخص حول العالم لقوا حتفهم بسبب كورونا، إلا أن دراسة جديدة توصلت إلى أن الجائحة "ربما أودت بحياة 18.2 مليون شخص".

الرقم الجديد هو "أفضل تقدير لعدد ضحايا كورونا الحقيقي حتى نهاية عام 2021"، وفقا لتحليل أجراء باحثون ونشروه في مجلة "لانسيت".