الحرس الثوري الإيراني: حقنا الطبيعي تدمير المقر الذي ينطلق منه اعتداء على الأمن الإيراني

هدد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، بتحرك عسكري على الأراضي العراقية، وتنفيذ ضربات ضد ما وصفتها أهداف إسرائيلية. وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، إن تدمير أي مقر ينطلق منه أي اعتداء يستهدف أمن إيران حق طبيعي وهذا خط أحمر.

وقال رمضان شريف المتحدث باسم الحرس الإيراني، لتلفزيون المسيرة: “في حال لم يتحرك المسؤولون العراقيون لإزالة ما قال إنها “باقي المقرات الإسرائيلية” في إقليم كردستان وتم استهداف أمن إيران منها، فسنرد دون تردد. واعتبر أن “من حق بلاده الطبيعي تدمير المقر الذي ينطلق منه اعتداء على الأمن الإيراني”، واصفاً الأمر بالخط الأحمر.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن يوم الأحد الماضي، عن مسؤوليته عن هجوم بصواريخ باليستية استهدف مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق، زاعماً أنه استهدف “المركز الاستراتيجي للتآمر الإسرائيلي”.