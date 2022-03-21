الصين: إصابات وباء كورونا تقترب من 2000 حالة يوميا

تسجيل 1542 حالة في جيلين، و154 في فوجيان، و51 في خبي، و38 في قوانغدونغ، و35 في لياونينغ،

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، إن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الأحد 1947 حالة إصابة محلية بوباء كورونا، حيث تم تسجيل 1542 حالة في جيلين، و154 في فوجيان، و51 في خبي، و38 في قوانغدونغ، و35 في لياونينغ، و27 في هيلونغجيانغ، و24 في شانغهاي، و18 في تيانجين، و14في شنشي، و13 في شاندونغ، و10 حالات في هونان.

وقالت اللجنة إنه تم تسجيل إجمالي 80 حالة وافدة مصابة بوباء كورونا، مضيفة أنه تم تسجيل 6 حالات جديدة مشتبه في إصابتها، جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني، في شنغهاي.

واشارت اللجنة الصحية أنه تم تسجيل 6 حالات في قانسو، و4 حالات في كل من بكين ويوننان، وحالتان في كل من منغوليا الداخلية وتشجيانغ، وحالة واحدة في كل من جيانغشي وخنان وتشونغتشينغ.