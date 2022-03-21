تحطم طائرة تابعة لشركة"أتشينا إيسترن إيرلاينز"على متنها 133 شخصا في جنوب غرب الصين

تحطم طائرة تابعة لشركة "أتشينا إيسترن إيرلاينز" كانت تقل 133 راكباً من كونمينغ إلى قوانغتشو في جنوب غرب الصين

ذكر التلفزيون الرسمي الصيني، صباح اليوم الإثنين، بأن طائرة تابعة لشركة "أتشينا إيسترن إيرلاينز" كانت تقل 133 راكباً متجهة من كونمينغ إلى قوانغتشو ، في جنوب غرب الصين.

وأفاد تلفزيون "سي سي تي في" بأن الطائرة من طراز بوينج-737 تحطمت قرب مدينة ووتشو في منطقة غوانغسي ما "تسبب بحريق" جبلي. ولم يعرف على الفور عدد الضحايا، وأضافت أن عملية الإنقاذ في طريقها.