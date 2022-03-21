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تحطم طائرة تابعة لشركة"أتشينا إيسترن إيرلاينز"على متنها 133 شخصا في جنوب غرب الصين

i24NEWS - AFP

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شوهدت طائرة إيرباص A330-243 التابعة للخطوط الجوية الصينية الشرقية عند بوابة مطار لوس أنجلوس الدولي (LAX) في 24 أبريل 2021.
Daniel SLIM / AFPشوهدت طائرة إيرباص A330-243 التابعة للخطوط الجوية الصينية الشرقية عند بوابة مطار لوس أنجلوس الدولي (LAX) في 24 أبريل 2021.

تحطم طائرة تابعة لشركة "أتشينا إيسترن إيرلاينز" كانت تقل 133 راكباً من كونمينغ إلى قوانغتشو في جنوب غرب الصين

ذكر التلفزيون الرسمي الصيني، صباح اليوم الإثنين، بأن طائرة تابعة لشركة "أتشينا إيسترن إيرلاينز" كانت تقل 133 راكباً متجهة من كونمينغ إلى قوانغتشو ، في جنوب غرب الصين.

وأفاد تلفزيون "سي سي تي في" بأن الطائرة من طراز بوينج-737 تحطمت قرب مدينة ووتشو في منطقة غوانغسي ما "تسبب بحريق" جبلي. ولم يعرف على الفور عدد الضحايا، وأضافت أن عملية الإنقاذ في طريقها.