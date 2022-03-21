سنغافورة تعتزم فتح سفارة لها في إسرائيل لأول مرة منذ إنشاء العلاقات في 1965

تحتفل مؤسسة سنغافورة-إسرائيل للبحث الصناعي والتطوير (SIIRD) بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها

أعلن وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان أثناء لقائه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في القدس عن عزم بلاده فتح سفارة في تل أبيب لتكون بمثابة نقطة محورية ودعم للشركات السنغافورية التي تسعى إلى توسيع تعاونها مع شركاء إسرائيليين محتملين، استجابة لسياسة تعزيز شراكة الابتكار بين سنغافورة وإسرائيل.

والتقى وزير خارجية سنغافورة بالوزير لابيد ووزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا أوريت فركاش هكوهين. وجدد الوزير بالاكريشنان، في لقاءاته، التأكيد على العلاقات الطويلة الأمد بين سنغافورة وإسرائيل في مجالات متعددة. ورحب الطرفان بتعزيز التعاون في مجالات مثل الابتكار والتكنولوجيا والتجارة والاستثمار والبحث والتطوير والتعليم.

تحتفل مؤسسة سنغافورة-إسرائيل للبحث الصناعي والتطوير (SIIRD) بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها وقد مولت حوالي 190 مشروعًا منذ إنشائها في عام 1997 ، حيث قدمت حوالي 120 مليون دولار أمريكي لمشاريع بين سنغافورة وإسرائيل.

شدد الوزير بالاكريشنان على أنه يجب على سنغافورة وإسرائيل تعميق التعاون في المجالات الناشئة مثل تكنولوجيا الأغذية الزراعية، والتكنولوجيا الصحية، والذكاء الاصطناعي، والرقمنة، مع خروج العالم من جائحة COVID-19.

كما وقع الوزير بالاكريشنان والوزير فركاش هكوهين مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين الأمة الذكية في سنغافورة ومكتب الحكومة الرقمية ووزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية. تشير مذكرة التفاهم إلى نية كلا البلدين تسريع التعاون عبر الحدود في مجال الذكاء الاصطناعي، وتدعم تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي لتحقيق المنفعة الجماعية.