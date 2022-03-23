طالبان تغلق فجأة مدارس البنات بعد ساعات من إعادة فتحها

شوهد العديد من الأساتذة يدخلون الصفوف والحصص الدراسية للطلب من الفتيات المغادرة

أكد المتحدث بإسم حركة طالبان، إنعام الله سمنكاني، اليوم الأربعاء، أنها أمرت بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان بعد ساعات من إعادة فتحها، وطلبت من العديد من الفتيات العودة إلى منازلهن دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

أتى ذلك، بعد أن شوهد العديد من الأساتذة يدخلون الصفوف والحصص الدراسية للطلب من الفتيات المغادرة، لاسيما في العاصمة كابول، وكان فريق وكالة فرانس برس يصوّر صباح الأربعاء حصة دراسية في صفّ في مدرسة زارغونا الثانوية للبنات في العاصمة كابول، عندما دخل مدرّس وأمر التلميذات بالعودة إلى منازلهنّ.

وكانت الفتيات مبتهجات لعودتهنّ إلى المدرسة للمرة الأولى منذ سيطرة الحركة الإسلامية المتشددة على الحكم في آب/أغسطس الماضي. إلا أنهنّ أغلقنَ كتبهنّ ووضّبنَ أغراضهنّ وغادرنَ وهنّ يبكينَ.

يشار أنه منذ سيطرتها على العاصمة الأفغانية منتصف شهر أغسطس/آب من العام الماضي، رسمت أسئلة كثيرة حول توجهات طالبان، فيما يتعلق بحقوق المرأة والنساء في البلاد، لاسيما بعد أن فتحت المدارس والجامعات للذكور فقط، حسب موقع العربية.

و يذكر أن مسألة فتح المدارس الثانوية للبنات كانت طرحت منذ سبتمبر/أيلول 2021 أي بعد شهر على سيطرة الحركة على البلاد. فقد أكد حينها ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان أنه سيُسمح "قريبا" للفتيات بالعودة إلى مقاعد الدراسة دون أن يحدد موعدا.