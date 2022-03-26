قبل سباق الفورمولا 1: هجوم دراماتيكي للحوثيين في السعودية

لم تقع إصابات في الهجوم، لكنه أثار قلق الرياضيين الكبار الذين قدموا إلى المدينة

نفذ الحوثيون في اليمن واحدة من أهم هجماتهم على المملكة العربية السعودية حتى الآن خلال نهاية الأسبوع، حيث قصفوا خزانًا نفطيًا في مدينة جدة في الوقت الذي تستعد فيه المدينة للاستعدادات النهائية لسباق الفورمولا 1 غدًا.

لم تقع إصابات في هجوم الأمس، لكنه أثار قلق الرياضيين الكبار الذين قدموا إلى المدينة ، وينظر إليه على أنه محاولة لتعطيل الاحتفال الذي خطط له السعوديون حول الحدث.

تقع المنشأة التي تعرضت للهجوم بالقرب من مطار جدة الدولي، المدينة التي يمر بها حجاج مسلمون عبر المملكة العربية السعودية. وقال المتحدث باسم التحالف السعودي الذي يشن حربا على الحوثيين في اليمن اللواء تركي المالكي إن الهدف من الهجوم تقويض الأمن في قطاع الطاقة وإلحاق الضرر بالعمود الفقري للاقتصاد العالمي.

احتل الحوثيون، الذين يتلقون دعمًا ومساعدة من إيران وفقًا لمصادر أمنية، العاصمة اليمنية صنعاء عام 2014 وأطاحوا بالحكومة اليمنية التي حظيت بدعم الرياض.