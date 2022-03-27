العثور على ثاني صندوق أسود للطائرة الصينية المنكوبة

يُعدّ تحطم هذه الطائرة الحادث الأسوأ في قطاع الطيران منذ 1994 في الصين حيث تعتبر السلامة الجوية فيه جيدة جداً

نجحت أعمال البحث في العثور على ثاني صندوق أسود من الطائرة المنكوبة التابعة لشركة شرق الصين والتي وجد 132 راكبا على متنها مصرعهم بعد تحطمها،وكان جميع من على متنها من الجنسية الصينية، على ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة الأحد.

ونقلت الوكالة عن مركز قيادة عمليات الإغاثة أنه تم العثور في 27 آذار/مارس على الصندوق الأسود الثاني من الرحلة إم يو5735 التابعة لشركة "شرق الصين". ويحتوي هذا المسجل على بيانات الرحلة مثل السرعة والارتفاع.

وكانت عشرات العائلات تنتظر منذ أيام أنباء عن مصير الذين استقلوا الطائرة فيما كانت فرق الإنقاذ تمسح المنحدرات الحرجية بكثافة بحثًا عن حطام وعن ناجين محتملين من تحطم الطائرة. وكان قد عُثر الأربعاء على أحد الصندوقين الأسودين من الطائرة المنكوبة، وسيستغرق تحليله أياما عدة.

يُعدّ تحطم هذه الطائرة الحادث الأسوأ في قطاع الطيران منذ 1994 في الصين حيث يعتبر الخبراء عموما أن السلامة الجوية جيدة جدا.

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ قد دعا الاثنين الى "تحديد أسباب الحادث في أسرع وقت ممكن" وأوفد الى المكان فريقا حكوميا برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو هي. ولم تعرف بعد أسباب الكارثة.