أفغانستان: طالبان تأمر شركات الطيران في البلاد بمنع النساء من السفر بمفردهنّ

أكدا مسؤولان أن الرسالة جاء فيها "لن يُسمح لأي امرأة بالسفر على متن رحلات داخلية أو دولية بدون قريب ذكر"

في تراجع جديد لحقوق المرأة في أفغانستان، أمرت حركة طالبان شركات الطيران في البلاد، بمنع صعود نساء على متن الطائرات إذا لم يكن برفقتهن رجل من عائلتهنّ.

وقال مسؤولان في شركتَي "أريانا أفغان إيرلاينز" و"كام إير"، أنهما تلقيا أمرًا من جانب طالبان "يمنع إصدار تذاكر سفر للنساء الأفغانيات في حال لم يكنّ برفقة رجل من عائلتهنّ أثناء الرحلة".

وأكدا مسؤولان أن الرسالة جاء فيها "لن يُسمح لأي امرأة بالسفر على متن رحلات داخلية أو دولية بدون قريب ذكر".

وفي نفس السياق، قالت إحدى الراكبات "إن بعض النساء اللواتي كنّ سيسافرنَ بدون قريب ذكر لم يُسمح لهن بالصعود على متن رحلة كام إير المتوجهة من كابول إلى إسلام أباد الجمعة الماضي".

ويُفترض أن هذا التدبير الجديد لا يعني النساء الأجنبيات، رغم أن وسائل إعلام محلية أفادت عن حالة أفغانية تحمل الجنسية الأميركية مُنعت من السفر الأسبوع الماضي.

وكانت الحركة في أواخر كانون الأول/ديسمبر، قد منعت النساء الأفغانيات من السفر لأبعد من 72 كلم في البلاد في حال لم يكنّ برفقة قريب ذكر من العائلة.

يشار إلى أن هذا الإجراء الجديد يأتي بعد أيام من اتخاذ طالبان قرار إغلاق المدارس الثانوية للفتيات، بعد ساعات من إعادة فتحها.

ويذكر أنه بعد استحواذها على السلطة في 15 آب/أغسطس الماضي، قوّضت طالبان تدريجيًا الحريات التي اكتسبتها النساء خلال 20 عامًا، رغم الوعود بأنها ستكون أكثر مرونةً مما كانت خلال فترة حكمها السابق (1996-2001)، عندما كانت النساء محرومات من كافة حقوقهّن تقريبًا.