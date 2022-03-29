استمرار ارتفاع إصابات كورونا في شنغهاي الماثلة تحت الإغلاق

سجلت وزارة الصحة الثلاثاء 4477 إصابة جديدة بـ"كوفيد 19" في شنغهاي، مقابل 3500 في اليوم السابق

أعلنت مدينة شنغهاي الماثلة تحت الإغلاق، الثلاثاء، ارتفاعًا جديدًا في عدد إصابات كورونا، حيث فرض منذ الإثنين إغلاق في النصف الشرقي للمدينة لمدة 4 أيام، واعتبارا من الجمعة سيخضع النصف الغربي من المدينة للعزل.

وأفادت سكاي نيوز أن شنغهاي أصبحت في الأيام الأخيرة بؤرة لموجة إصابات جديدة بالمتحور "أوميكرون" عن فيروس كورونا، الذي بدأ تفشيه يتسارع مطلع آذار/ مارس، مما أدى إلى تقويض استراتيجية "صفر كوفيد" التي دأبت الصين على التلويح بها منذ أول تفش للفيروس قبل أكثر من عامين.

وسجلت وزارة الصحة الثلاثاء 4477 إصابة جديدة بـ"كوفيد 19" في شنغهاي، مقابل 3500 في اليوم السابق.

وتعد هذه الأرقام منخفضة على المستوى العالمي، لكنها مرتفعة بالنسبة للصين حيث نادرا ما يتجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة المئة منذ ربيع 2020.

وتقول السلطات إنها قررت فرض إغلاق على مرحلتين بسبب التأثير الاقتصادي الذي سيترتب على المدينة إذا فرض إغلاق تام. وتسبب إعلان هذا الإجراء مساء الأحد في تدفق السكان إلى متاجر بيع المواد الغذائية للتبضع في النصف الغربي من المدينة، حيث ستبقى المتاجر مفتوحة حتى الخميس، فيما بدت الرفوف في عدد كبير من المتاجر فارغة.

وعلى مسافة أكثر من ألفي كلم من شنغهاي، يخضع ملايين السكان للعزل في شمال شرق الصين، في مقاطعة جيلين الواقعة على الحدود مع كوريا الشمالية، حيث شيد 19 مستشفى مؤقت خلال الأسابيع الأخيرة لمكافحة الوباء.