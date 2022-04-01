كوريا الجنوبية: مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل اثر تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية

تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية في كوريا الجنوبية

تحطمت طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية في مدينة ساتشيون جنوب شرق البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء ((يونهاب)) صباح اليوم الجمعة.

طائرة التدريب التي تحطمت كانت من طراز "كيه تي1" في حقل للأرز في ساتشيون، على بعد حوالي 440 كم جنوب شرق العاصمة سول، في حوالي الساعة الـ01:36 من بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وأفادت التقارير بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة. وأرسلت سلطات الإطفاء مروحيتين و14 مركبة و35 فردا إلى مكان الحادث من أجل مباشرة عملية الإنقاذ.