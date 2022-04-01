الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 5 كيانات متهمة بتطوير صواريخ كورية شمالية عابرة للقارات

واشنطن فرضت عقوبات على 5 كيانات مرتبطة بكوريا الشمالية وأربعة من فروعها، في أعقاب سلسلة إطلاق صواريخ

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 5 كيانات مرتبطة بكوريا الشمالية وأربعة من فروعها، في أعقاب سلسلة إطلاق صواريخ في الآونة الأخيرة من قبل بيونغ يانغ" .

وكانت كوريا الشمالية قالت الأسبوع المنصرم، إنها اختبرت نوعا جديدا وقويا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ووضعت كوريا بذلك نهاية للحظر الاختياري الذي فرضته على نفسها لإجراء التجارب بعيدة المدى منذ عام 2017 وأثارت التجرية إدانات دولية.

وكان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قد قال في وقت سابق، إن بلاده ستواصل تطوير "قدرات هجومية قوية" وتعزيز قواتها الاستراتيجية، متعهدا ببناء قوة عسكرية "ساحقة" ولا يمكن وقفها.ونقلت الوكالة عن كيم قوله: "فقط عندما يكون المرء مجهزا بقدرات هجومية هائلة وبقوة ساحقة لا يمكن لأحد وقفها" يمكن للبلاد "احتواء كل التهديدات والابتزاز من الإمبرياليين والسيطرة عليها".

وأضاف أن الصاروخ البالستي الجديد العابر للقارات سيجعل "العالم بأسره يدرك قوة قواتنا المسلّحة الاستراتيجية"، مشددا على أن البلاد "مستعدة الآن لمواجهة طويلة الأمد مع الإمبرياليين الأمريكيين".