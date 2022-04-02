سريلانكا على صفيح ساخن بسبب الأزمة الاقتصادية والرئيس يعلن حالة الطوارئ في البلاد

قال جوتابايا راجاباكسا ، إنه "اتخذ هذا القرار لصالح الأمن العام وحماية النظام العام وصيانة الإمدادات "

أعلن رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا، اليوم السبت، حالة الطوارئ العامة في كل أنحاء البلاد عقب احتجاجات عنيفة على أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عشرات السنين.

وقال جوتابايا راجاباكسا في بيان بالجريدة الرسمية، إنه "اتخذ هذا القرار لصالح الأمن العام وحماية النظام العام وصيانة الإمدادات والخدمات الأساسية"، حسب موقغ الميادن.

واعتقلت الشرطة 53 شخصا وفرضت حظر تجول في كولومبو ومحيطها أمس الجمعة لاحتواء احتجاجات متفرقة اندلعت بسبب نقص المواد الأساسية بما في ذلك الوقود والسلع الأخرى.

وأفادت وسائل إعلام محلية سريلانكية بأنّ "تحالفاً من 11 حزباً، حثّ راجاباكسا على حل مجلس الوزراء وتشكيل حكومة مع جميع الأحزاب لمعالجة الأزمة".

وتشهد سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة انقطاعا مستمرا للكهرباء لفترات تصل إلى 13 ساعة في اليوم في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة جاهدة لتأمين النقد الأجنبي لدفع ثمن واردات الوقود، كما تشهد نقصا في السلع ومستوى مرتفعا من التضخم بعد أن خفضت البلاد بشدة قيمة عملتها الشهر الماضي قبل محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض.

يذكر أن الشرطة كانت قد استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود بالقرب من منزل راجاباكسا الخميس الماضي بعد أن أضرمت النار في عدد من سيارات الشرطة والجيش، وقال مسؤول إن "ما لا يقل عن عشرين شرطيا أصيبوا في الاشتباكات ورفض التعليق على عدد المحتجين المصابين".