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وزير الخارجية الإسرائيلي يتفق مع نظيره الصيني على تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين

i24news

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وزير الخارجية الإسرائيلي ، يائير لابيد ، بالقرب من باب العامود بالبلدة القديمة في القدس ، 3 أبريل / نيسان 2022
Arie Leib Abrams/Flash90وزير الخارجية الإسرائيلي ، يائير لابيد ، بالقرب من باب العامود بالبلدة القديمة في القدس ، 3 أبريل / نيسان 2022

أطلع الوزير لابيد وانغ على التطورات الإقليمية المهمة في الشرق الأوسط ونجاح قمة النقب بحضور أربعة من وزراء

أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الأربعاء حديثًا هاتفيًا مع نظيره الصيني وانغ يي، ناقش الوزيران خلالها العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والصين، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وتعزيز التعاون الحكومي الدولي داخل لجنة الابتكار الإسرائيلية الصينية، وأهمية تبادل المعرفة بخصوص مكافحة وباء كورونا. 

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وأطلع الوزير لابيد وانغ على التطورات الإقليمية المهمة في الشرق الأوسط ونجاح قمة النقب بحضور أربعة من وزراء الخارجية ووزيرة الخارجية الأمريكية، والتي ستصبح منتدى دائم للتعاون الإقليمي.

وناقش الطرفان أيضًا التهديد الإيراني والحرب في أوكرانيا. وجدد وزير الخارجية لابيد الدعوة إلى وقف سريع للقتال في أوكرانيا وضرورة تعزيز حل دبلوماسي.