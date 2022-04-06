وزير الخارجية الإسرائيلي يتفق مع نظيره الصيني على تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين

أطلع الوزير لابيد وانغ على التطورات الإقليمية المهمة في الشرق الأوسط ونجاح قمة النقب بحضور أربعة من وزراء

أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الأربعاء حديثًا هاتفيًا مع نظيره الصيني وانغ يي، ناقش الوزيران خلالها العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والصين، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وتعزيز التعاون الحكومي الدولي داخل لجنة الابتكار الإسرائيلية الصينية، وأهمية تبادل المعرفة بخصوص مكافحة وباء كورونا.

وأطلع الوزير لابيد وانغ على التطورات الإقليمية المهمة في الشرق الأوسط ونجاح قمة النقب بحضور أربعة من وزراء الخارجية ووزيرة الخارجية الأمريكية، والتي ستصبح منتدى دائم للتعاون الإقليمي.

وناقش الطرفان أيضًا التهديد الإيراني والحرب في أوكرانيا. وجدد وزير الخارجية لابيد الدعوة إلى وقف سريع للقتال في أوكرانيا وضرورة تعزيز حل دبلوماسي.