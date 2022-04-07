أرمينيا تعلن عن بدء التجهيزات لمفاوضات السلام بينها وبين إذربيحان

تأتي هذه المفاضات بعد ارتفاع منسوب التوتر في منطقة ناغورني قرة باغ المتنازع عليها بين البلدين

أعلنت إرمينيا وأذربيجان عن بدء التجهيزات لمفاوضات السلام بين البلدين ، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأرمنية في بيان اليوم الخميس.

وذكر البيان أن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أمرا وزيري خارجيتهما "ببدء التجهيزات لمفاوضات السلام بين البلدين" ، وجاء ذلك خلال اجتماع عقد الأربعاء في بروكسل بوساطة الاتحاد الاوروبي. وأضاف أنه "تم التوصل إلى اتفاق خلال اللقاء لتشكيل لجنة ثنائية حول مسائل ترسيم الحدود".وأوضح البيان أن هذه اللجنة ستكون مكلّفة خصوصًا ضمان الأمن والاستقرار على طول الحدود.

وخاضت الدولتان الواقعتان في القوقاز حربا عام 2020 للسيطرة على منطقة ناغورني قرة باغ المتنازع عليها، ويأتي اللقاء الجديد إثر ارتفاع جديد في منسوب التوتر في المنطقة المتنازع عليها حيث تنتشر منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 قوات حفظ سلام روسية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وقعت أرمينيا وأذربيجان اتفاق وقف إطلاق نار بوساطة روسية، وضع حدًا لحرب استمرّت ستة أسابيع، وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 6500 قتيل، وانتهى بهزيمة قاسية تكبّدتها أرمينيا التي أجبرت على التنازل لأذربيجان عن مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها منذ تسعينيات القرن الماضي.

أعلنت منطقة ناغورني قره باغ الجبلية التي يقطنها بشكل أساسي الأرمن، انفصالها عن أذربيجان بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، ما تسبب باندلاع حرب أولى في التسعينات تسببت في مقتل 30 ألف شخص وشردت مئات الآلاف.