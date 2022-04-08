باكستان: رئيس الوزراء يعلن قبوله حكم المحكمة العليا بشأن تصويت البرلمان لحجب الثقة عنه

عمران:"أحس بخيبة الأمل لكنه وافق في نهاية المطاف على قرار المحكمة بعد أن عرقل التصويت وحل البرلمان"

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الجمعة، إنه قبل حكم المحكمة العليا في البلاد، التي أمرت البرلمان بالمضي قدما في تصويت لحجب الثقة عنه، مشيرا إلى أنه، أحس بخيبة الأمل لكنه وافق في نهاية المطاف على قرار المحكمة بعد أن عرقل التصويت وحل البرلمان في الأسبوع المنصرم.

وكانت المحكمة قد قضت، أمس الخميس، بأن ما فعله مخالف للدستور وأمرت البرلمان بالانعقاد غدا السبت

وأكد نائب رئيس البرلمان قاسم سوري الموالي لـعمران خان، في مطلع الجلسة، أن "مذكرة حجب الثقة هذه مخالفة للدستور. أرفض هذه المذكرة بموجب الدستور"..

وكان الرئيس الباكستاني عارف علوي حل البرلمان الأحد الماضي، بناء على طلب من رئيس الحكومة عمران خان، وطالب رئيس الوزراء الباكستاني بحل البرلمان وبتنظيم انتخابات مبكرة بعد رفض المجلس مذكرة بحجب الثقة عنه باعتبارها أتت بوحي من "قوى خارجية".

وجاء هذا التبدّل في الوضع بعدما كان خان في خطر، إذ خسر حزبه "حركة إنصاف" قبل أيام غالبيته البرلمانية الضرورية لتفادي حجب الثقة، مع إعلان حزب حليف له أن نوابه السبعة سيصوتون إلى جانب المعارضة.