باكستان : البرلمان على وشك أقصاء عمران خان عن رئاسة الحكومة

رفع رئيس الجمعية الوطنية الجلسة إلى مطلع بعد الظهر بعد مواجهات كلامية استمرت 30 دقيقة. ولم يحضر خان الجلسة

تواجه نواب في البرلمان الباكستاني بحدة اليوم السبت، في افتتاح جلسة ستشهد تصويتا على مذكرة حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، إلا ان الأزمة السياسية في هذا البلد البالغ عدد سكانه 220 مليون نسمة والذي يملك السلاح النووي، مرشحة للاستمرار.

ورفع رئيس الجمعية الوطنية الجلسة إلى مطلع بعد الظهر بعد مواجهات كلامية استمرت 30 دقيقة. ولم يحضر خان الجلسة.

وبات مصير خان الذي انتخب العام 2018 شبه محسوم إذ يتوقع ان تقر الجمعية الوطنية مذكرة حجب الثقة لأن بعض حلفاء عمران خان في الائتلاف الحاكم انشقوا عنه فيما أعلن أعضاء في حزبه "حركة انصاف" انهم سيصوتون لصالح تأييد حجب الثقة عنه.

ويبدو أن المعارضة تملك 177 صوتا بينما تحتاج إلى 172 صوتا للحصول على الغالبية والإطاحة بالحكومة.

ولم يدرج بعد على جدول أعمال الجلسة البرلمانية السبت تصويت لاختيار رئيس جديد للوزراء. لكن هذا الأمر قد يتبدل في اللحظة الأخيرة.

ويتوقع اختيار شهباز شريف زعيم الرابطة الإٍسلامية الباكستانية والشقيق الأصغر لنواز شريف الذي تولى رئاسة الحكومة ثلاثة مرات.

وزادت حدة التوتر مع مطالبة شهباز شريف صباح السبت بإجراء التصويت فورا. وقال بغضب "يجب أن تجرى العملية في الجمعية الوطنية بموجب قرار المحكمة العليا".

ورد عليه وزير الخارجية شاه محمود قريشي قائلا إنه "من واجبي" الدفاع عن موقف الحكومة. وأكد أنها تواجه مذكرة حجب الثقة "في ظل احترام القانون والدستور".