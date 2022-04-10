البرلمان الباكستاني يصوت لصالح حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان

قال عمران خان إنه "لن يعترف بحكومة معارضة"، محذرا من "وجود مؤامرة بقيادة الولايات المتحدة لإزاحته"

أطاح البرلمان الباكستاني، اليوم الأحد، برئيس الوزراء عمران خان من السلطة من خلال تصويت حجب الثقة عن حكومته، حيث أصبح خان أول رئيس وزراء باكستاني يُطاح به من خلال تصويت لحجب الثقة عنه في البرلمان.

وقال عمران خان إنه "لن يعترف بحكومة معارضة"، محذرا من "وجود مؤامرة بقيادة الولايات المتحدة لإزاحته"، دون أن يقدم دليلا على ذلك.

وأجري التصويت بعد منتصف الليل بناء على طلب من جانب أحزاب المعارضة دعمته المحكمة العليا.

ومن المنتظر أن يعين البرلمان رئيسا جديدا للوزراء يوم الاثنين، ليظل في السلطة حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث من المقرر إجراء الانتخابات المقبلة.

وقضت المحكمة العليا الخميس الماضي بأن خان (69 عاما) تصرف بشكل غير دستوري عندما عرقل التصويت على سحب الثقة وحل البرلمان، وأثار ذلك غضب العديد من أعضاء المعارضة، واتهم بعضهم رئيس الوزراء بالخيانة.

وقبل دقائق من بدء التصويت، أعلن رئيس مجلس النواب الباكستاني، وهو حليف لخان، استقالته، وغادر أعضاء حزب خان المبنى، وأصروا على أنه كان ضحية مؤامرة دولية.

وقال رئيس مجلس النواب إن أحزاب المعارضة تمكنت من الحصول على 174 صوتا في مجلس النواب المؤلف من 342 عضواً لدعم اقتراح سحب الثقة.

وكان خان، القائد السابق لفريق الكريكيت الوطني الباكستاني، قد انتُخب رئيساً للوزراء في عام 2018، واعداً بمحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد، لكن هذه التعهدات لم يفِ بها في ظل أزمة مالية تعاني منها البلاد.