باكستان: انتخاب شهباز شريف من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية رئيسًا للوزراء

بحصوله على 174 صوتا من أصل 342 في المجلس، تم انتخاب ميان محمد شهباز شريف رئيسا للوزراء، على ما أعلن القائم

تم الإعلان عن انتخاب شهباز شريف رئيسًا جديدًا للوزراء في باكستان في أعقاب الإطاحة بسلفه عمران خان الذي استقال من مقعده في الجمعية الوطنية إلى جانب معظم أعضاء حزبه قبيل التصويت.

وبحصوله على 174 صوتا من أصل 342 في المجلس، تم انتخاب ميان محمد شهباز شريف رئيسا للوزراء، على ما أعلن القائم باعمال رئيس البرلمان سردار أياز صادق.

ووقف شريف (70 عاما) وراء رص صفوف الائتلاف المعارض لإجراء جلسة تصويت لسحب الثقة من خان.

وسيتعيّن على شريف تشكيل حكومة من حزبه "الرابطة الإسلامية الباكستانية" (وسط) و"حزب الشعب الباكستاني" (يسار وسط) و"جمعية علماء الإسلام" المحافظة الأصغر.

وكانت المحكمة العليا قضت في 7 أبريل / نيسان بأن حل البرلمان من قبل خان تم بشكل غير قانوني، وأنه يجب المضي قدمًا في اقتراع لسحب الثقة من حكومته.