الفيليبين: 148 قتيلا جراء فيضانات وانزلاقات تربة

ما زال العشرات في عداد المفقودين وعشرات الآلاف من الأشخاص على اللجوء إلى مراكز إيواء بعد إجلائهم.

أودت انزلاقات تربة وفيضانات ناجمة عن العاصفة الاستوائية ميجي بحياة 148 شخصا على الاقل في الفيليبين، حسب آخر أرقام رسمية نشرت الخميس، بعد العثور على مزيد من الجثث في قرى غمرتها الوحول.

وما زال عشرات في عداد المفقودين بينما أجبرت العاصفة وهي الأقوى التي تضرب الأرخبيل هذا العام، عشرات الآلاف من الأشخاص على اللجوء إلى مراكز إيواء بعد إجلائهم.

في إقليم ليتي (وسط) الأكثر تضررا دمّرت انزلاقات التربة المناطق الزراعية ومزارع الأسماك وجرفت منازل وأحدثت تغييرا في المشهد الطبيعي.وتدمر عواصف - بينها الإعصار الشديد هايان في 2013 - باستمرار المنطقة العرضة للكوارث. ويحذر العلماء من اشتداد هذه العواصف مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب بسبب التغيّر المناخي.

وسجّلت غالبية الوفيات في بيلار، وقد تم نقل 28 جثة على الأقل في قارب إلى ساحة قريبة من مبنى الإدارة البلدية بعدما قطعت الانزلاقات الطرق المؤدية إلى المكان.

وقال رئيس بلدية أبويوغ ليمويل ترايا في تصريح لوكالة فرانس برس إن أكثر من مئة شخص لا يزالون في عداد المفقودين، وإن الأمل بالعثور على ناجين بات ضئيلا.

وأظهرت صورة التقطت من الجو مساحة هائلة من الوحول والأتربة تمتد من أحد الجبال وصولا إلى البحر جارفة كل ما اعترضها.