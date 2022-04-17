حصيلة "القصف الباكستاني" في أفغانستان ترتفع الى 47 قتيلا

ولم يصدر اي تعليق حتى الان من الجيش الباكستاني حول الضربات المنسوبة اليه في افغانستان

حصيلة ضحايا الضربات الجوية التي اتهمت فيها كابول الجيش الباكستاني بتنفيذها في ولايتي خوست وكونار في شرقي افغانستان ارتفعت الى 47 قتيلا، بحسب ما أفاد به مسؤولون الأحد.

مدير الثقافة والإعلام في خوست شابير أحمد عثماني صرح لفرانس برس "قتل 41 مدنيا، معظمهم نساء وأطفال، وأصيب 22 بجروح في ضربات جوية نفّذتها القوات الباكستانية قرب خط دوراند في ولاية خوست".

وأكد مسؤولان آخران حصيلة القتلى جراء القصف الذي وقع في خوست السبت بينما ذكر مسؤول أفغاني أن ستة أشخاص قتلوا في ولاية كونار، وحتى الآن لم يصدر اي تعليق من الجيش الباكستاني بسبب الضربات، لكن وزارة الخارجية الباكستانية حضّت الأحد سلطات طالبان في كابول على اتّخاذ "خطوات صارمة" ضد مقاتلين يشنّون هجمات ضد باكستان من داخل الأراضي الأفغانية.

وارتفعت حدة التوتر الحدودي بين باكستان وأفغانستان منذ استولت طالبان على السلطة العام الماضي، حيث اتهمت إسلام أباد مجموعات مسلّحة بشن هجمات متكررة من الاراضي الأفغانية.وتنفي حركة طالبان إيواء مقاتلين باكستانيين، لكنها منزعجة من بناء إسلام اباد جدارا على الحدود بين البلدين البالغ طولها 2700 كلم.