أفغانستان: قتلى وجرحى في ثلاثة انفجارات في مدرسة للبنين في كابول

شاهد عيان:"عدة مهاجمين دخلوا مدرسة عبد الرحيم شهيد وأن العديد من الطلاب والمعلمين محاصرون في المدرسة".

قال الناطق باسم شرطة كابول خالد زدران على تويتر ، صباح اليوم الثلاثاء، إن عدة انفجارات وقعت في مدرسة عبد الرحيم شاهد في حي شيعي في أفغانستان أدت إلى "سقوط ضحايا في أوساط أشقائنا الشيعة"وأفاد شاهد عيان بأن "عدة مهاجمين دخلوا مدرسة عبد الرحيم شهيد وأن العديد من الطلاب والمعلمين محاصرون في المدرسة".

وذكرت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية أن سلسلة انفجارات وقعت في مدرسة ممتاز بمنطقة قلعة ناو وفي مدرسة عبد الرحيم شهيد غربي كابول".

وفي سياق متصل، قالت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية بالنسخة الفارسية، إن انفجارين وقعا بالقرب من مدارس في غرب كابول، أسفر أحدهما عن مقتل ستة وإصابة العشرات.

ولم تنشر طالبان التي تسيطر على أفغانستان منذ منتصف أغسطس/آب المنصرم على السلطة في البلاد، أي معلومات عن التفجيرات.

وتشهد أفغانستان بين الحين والآخر هجمات وانفجارات وحوادث أمنية منذ سيطرة طالبان على الحكم، فيما تلقي الحركة باللوم على تنظيم داعش الإرهابي.