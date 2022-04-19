الصين تعلن توقيع اتفاق أمني مع جزر سليمان بالرغم من تحذيرات الولايات المتحدة

أحدث تسريب نسخة مسودة للاتفاق الشهر الماضي صدمة لتضمنها مقترحات تسمح بنشر قوات الأمن والبحرية الصينية

أكدت بكين الثلاثاء، أنها وقّعت اتفاقًا أمنيًا واسعًا مع جزر سليمان، وسط مخاوف غربية من أن يجعل ذلك للجيش الصيني موطئ قدم في جنوب المحيط الهادئ.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين خلال مؤتمر صحافي دوري "وقّع وزيرا خارجية الصين وجزر سليمان رسميا مؤخرا الاتفاق الإطاري بشأن التعاون الأمني".

وأحدث تسريب نسخة مسودة للاتفاق الشهر الماضي صدمة لتضمنها مقترحات تسمح بنشر قوات الأمن والبحرية الصينية في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ.

وكان رئيس الوزراء ماناسيه سوغافاري قد اكد في أوائل نيسان/أبريل أنه لن يسمح ببناء قاعدة عسكرية صينية في بلاده، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتهدئة مخاوف أستراليا التي تبعد عن الأرخبيل مسافة 1500 كيلومتر.

وأعربت كل من كانبيرا وواشنطن عن قلقها من إمكانية بناء الصين قاعدة بحرية في جنوب المحيط الهادئ من شأنها أن تسمح لها بتوسيع قوتها البحرية أبعد بكثير من حدودها.

وتم في شباط/فبراير فتح سفارة الولايات المتحدة في جزر سليمان بعد غياب طال 29 عاما، في وقت تسعى واشنطن إلى تعزيز وجودها في المنطقة لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد.