أفغانستان: داعش تتبنى تفجيرين في مزار الشريف وقندوز خلفا 14 قتيلا على الأقل

المتحدّث باسم شرطة ولاية بلخ:"لقد سقط 10 قتلى و15 جريحاً في انفجار بمسجد لإخواننا الشيعة" في مزار الشريف.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية"داعش" التفجير الذي استهدف مسجدا شيعيا في مزار الشريف خلفا 14 قتيلا على الأقل، في ثاني هجوم من نوعه تتعرض له هذه الأقلية في غضون ثلاثة أيام.

وقال رئيس هيئة الإعلام والثقافة في ولاية بلخ ذبيح الله نوراني، لفرانس برس إنّ "التقارير الأولية تؤكد سقوط 25 ضحية على الأقلّ".ومن جهته قال آصف وزيري المتحدّث باسم شرطة ولاية بلخ لفرانس برس "لقد سقط 10 قتلى و15 جريحاً في انفجار بمسجد لإخواننا الشيعة" في مزار الشريف.

وفي ولاية قندوز قُتل أربعة أشخاص على الأقلّ وأصيب 18 آخرون بجروح في تفجير بدراجة مفخخة وقال المتحدّث باسم شرطة الولاية عبيد الله عبيدي لفرانس برس إنّ الانفجار نجم عن دراجة مفخخة واستهدف سيارة تقلّ ميكانيكيين يعملون في وحدة عسكرية تابعة لطالبان.

وفي السياق قتل ستة أشخاص في انفجار عبوّتين منزليتي الصنع، الثلاثاء، المنصرم، استهدفتا بفارق زمني ضئيل مدرسة للبنين في دشت برشي، الحيّ الواقع غرب العاصمة والذي يقطنه بشكل أساسي أفراد من الهزارة.

وتراجع بقوّة عدد التفجيرات في أفغانستان منذ استعادت طالبان السلطة في هذا البلد في آب/أغسطس الفائت، لكنّ تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي أعلن مسؤوليته عن هجمات عديدة منذ ذلك الحين.