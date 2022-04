أفغانستان: 20 قتيلا وجريحا جراء انفجار بمسجد بولاية قندوز شمال البلاد

أعلن قائد ولاية قندوز، مقتل وإصابة نحو 20 شخصا، اليوم الجمعة، جراء انفجار في مسجد بالمدينة الواقعة شمال أفغانستان، ولم يتضح من يقف وراء الانفجار الذي جاء بعد عدة انفجارات تبناها تنظيم "داعش" هزت أفغانستان، من بينها تفجير في مسجد بمزار الشريف.

وقال قاري بدري في تصريحات لـ"رويترز": إن انفجارا وقع في مسجد بالمدينة، مما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 20 شخصا على الأقل".

ونقلت قناة "طلوع نيوز" عن قائد شرطة منطقة إمام صاحب، حافظ عمر، تأكيده أن الانفجار هز مسجد مولوي سكندر في هذه المنطقة.

وأفادت وكالة "آماج نيوز" بأن حصيلة الهجوم لا تقل عن 30 قتيلا وجريحا، بينما أكدت "طلوع نيوز" نقلا عن مصادر أمنية وشهود عيان سقوط سبعة قتلى على الأقل.

ويأتي ذلك بعد يوم من سقوط 31 قتيلا و87 جريحا على الأقل جراء انفجار آخر دوى في مسجد سه دكان في مدينة مزار شريف، (وهو أحد أكبر المساجد في أفغانستان)، وتبنى تنظيم "داعش" هذا الهجوم.