اليابان: فقدان قارب سياحي على متنه 26 شخصًا شمال البلاد

اختفاء سفينة تقل 26 شخصاً في سواحل اليابان

أعلن خفر السواحل الياباني، اليوم السبت، عن فقدان قارب سياحي على متنه 26 شخصًا بينهم طفلان قبالة سواحل جزيرة هوكايدو شمال البلاد. بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة (إن.إتش.كيه).

وذكر خفر السواحل أنه تلقى إخطارًا من القارب (كادزو 1) بأنه على وشك أن يغرق، حيث بدأت المياه في التسرب إليه، وتم على إثر ذلك إرسال مروحية وزوارق دورية إلى الموقع بالقرب من شبه جزيرة شيريتوكو لتنفيذ عمليات الإنقاذ، وفقا لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

في المنطقة التي أبحر فيها القارب ، لوحظت أمواج عالية بسبب الرياح القوية بشكل خاص في وقت الظهيرة. وبحسب تقارير إعلامية يابانية ، عادت العديد من قوارب الصيد إلى الميناء قبل الظهر بسبب قسوة الطقس. وبحسب شبكة NHK، هناك تحذير من أمواج ارتفاعها حوالي 3 أمتار في المنطقة.