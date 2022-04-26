زعيم كوريا الشمالية يتعهد ب"تعزيز" الأسلحة النووية و يهدد بـ"تدمير" أي دولة تسعى للدخول في صراع مع بلاده

"المهمة الأساسية للقوة النووية لكوريا هي ردع الحرب، لكن لن يكون الوحيد إذا فرضت دول أخرى ظروفا غير مرغوب فيها"

تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء، بتسريع تطوير ترسانة بيونج يانج النووية وهدد بـ"تدمير" أي دولة تسعى لدخول صراع معها، مشيرا إلى أن الأسلحة النووية التي تملكها البلاد هي "رمز للقوة الوطنية ويجب تنويعها"

وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية جاءت تصريحات كيم جونغ خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ قائلا"يجب أنت تكون القوة النووية للجمهورية جاهزة لمباشرة مهمتها المسؤولة وردعها الفريد في أي وقت".

وأضاف أن المهمة الأساسية للقوة النووية لكوريا الشمالية هي ردع الحرب، لكن هذا قد لا يكون الاستخدام الوحيد إذا فرضت دول أخرى ظروفا غير مرغوب فيها.

وذكرت الوكالة أن العرض تضمن أكبر صواريخ كوريا الشمالية الباليستية العابرة للقارات هواسونج-17. وتم اختبار الصاروخ الضخم لأول مرة الشهر الماضي، لكن مسؤولين في كوريا الجنوبية يعتقدون أن الجهود لإجراء اختبار كامل انتهت بانفجار فوق بيونجيانج.

وجاء العرض العسكري، الذي تضمن صواريخ باليستية عابرة للقارات، في الوقت الذي تكثف فيه بيونج يانج اختبارات الأسلحة واستعراض القوة العسكرية وسط تعثر في محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.

ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية حتى الآن صورا لعرض يوم الإثنين ، لكن مثل هذه العروض غالبا ما تشمل عرض أسلحة لم تر من قبل، وعادة ما تتضمن اصطفاف أسلحة تقليدية مثل المدفعية والدبابات، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الجنود الذين يخطون في مشية عسكرية وهم يهتفون لكيم جونج أون "بطول العمر".

وكان كيم قد أشرف على تجربة إطلاق منظومة جديدة من السلاح، في 17 أبريل/نيسان الجاري، لتعزيز فاعلية الأسلحة النووية التكتيكية لبيونج يانج. كما اختبرت كوريا الشمالية صاروخا يعتقد أنه عابر للقارات في أواخر مارس/آذار، في تحد لقرارات الأمم المتحدة التي تحظر إجراء تجارب الصواريخ ذات القدرات النووية من أي مدى، بسبب برنامج أسلحتها النووية.