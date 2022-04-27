الحكم بسجن زعيمة ميانمار المخلوعة سو تشي خمس سنوات في قضية فساد

اتُهمت سو تشي الحائزة على جائزة نوبل، والتي قادت ميانمار لخمس سنوات قبل أن يخلعها الجيش في انقلاب2021

قضت محكمة في ميانمار، اليوم الأربعاء، بسجن الزعيمة المخلوعة أونج سان سو تشي(76 عاما) خمس سنوات بعد إدانتها في القضية الأولى ضمن 11 قضية فساد ضدها، وذلك وفقا لمصدر مطلع على الإجراءات.

واتُهمت سو تشي الحائزة على جائزة نوبل، والتي قادت ميانمار لخمس سنوات قبل أن يخلعها الجيش في انقلاب في أوائل عام 2021، بارتكاب ما لا يقل عن 18 جريمة تصل عقوبتها القصوى مجتمعة إلى السجن حوالي 190 عاما في حالة إدانتها.

وتركزت القضية الأخيرة على مزاعم بأن سو تشي قبلت 11.4 كيلوجرام (402 أونصة) من الذهب والمدفوعات النقدية التي يبلغ مجموعها 600 ألف دولار من رئيس وزراء مدينة يانجون السابق بيو مين ثين. ووصفت زعيمة ميانمار المخلوعة هذه الاتهامات بأنها "سخيفة".

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المحاكمة تعقد خلف أبواب مغلقة، إن القاضي في العاصمة نايبيداو أصدر الحكم في غضون لحظات من انعقاد المحكمة.

ومنذ اعتقالها، احتجزت سو تشي في مكان غير معروف، حيث قال رئيس المجلس العسكري مين أونج هلاينج في وقت سابق إنها يمكن أن تبقى هناك بعد إدانات سابقة في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني بارتكاب جرائم بسيطة نسبيا حُكم عليها بسببها بالسجن ست سنوات.