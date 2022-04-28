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أفغانستان: 9 قتلى وإصابة 13 شخصا في تفجيرين بمدينة مزار الشريف بولاية بلخ

i24NEWS - AFP

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مقاتلو طالبان يقفون في حراسة موقع انفجار أمام مدرسة في كابول ، أفغانستان ، الثلاثاء ، 19 أبريل ، 2022.
(AP Photo/Ebrahim Noroozi)مقاتلو طالبان يقفون في حراسة موقع انفجار أمام مدرسة في كابول ، أفغانستان ، الثلاثاء ، 19 أبريل ، 2022.

أعلنت حركة طالبان الأفغانية، اعتقال العقل المدبر للانفجار الذي وقع داخل مسجد في مدينة مزار شريف

قال المتحدث باسم شرطة ولاية بلخ وعاصمتها مزار الشريف آصف وزيري، اليوم الخميس، إن "تفجيرين منفصبين استهدفا على ما يبدو ركابا شيعة"، وأنهما أسفرا عن مقتل 9 أشحاص  وإصابة 13 على الأقل" جاء ذلك بعد أيام من انفجار استهدف مسجدا للشيعة في المدينة الواقعة بشمال أفغانستان.

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وقبل أيام، أعلنت حركة طالبان الأفغانية، اعتقال العقل المدبر للانفجار الذي وقع، الخميس، داخل مسجد في مدينة مزار شريف شمال أفغانستان. 

قالت الحركة في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": إن "القوات الخاصة تمكنت من اعتقال المدبر لتفجير مسجد بمدينة مزار شريف". ونشرت حركة طالبان أيضًا صورة للرجل، لكنها لم تكشف عن اسمه أو أي تفاصيل أخرى. 

وكان تنظيم "داعش" أعلن عبر تطبيق تليغرام، مسؤوليته عن هجوم استهدف مسجدا في مزار الشريف بشمال أفغانستان.