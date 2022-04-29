أفغانستان:25 قتيلا وجريحا جراء انفجار بمسجد داخل في كابول

مصادر إعلامية تتحدث عن حصيلة الضحايا تجاوز ت30 قتيلا وجريحا، دون ورود أية أرقام مؤكدة حتى الآن.

ذكر نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية باسم الله حبيب، عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرون جراء انفجار داخل مسجد "خليفة صاحب" خلال صلاة الجمعة غربي كابول.ولم يتضح من يقف وراء الانفجار الذي جاء بعد عدة انفجارات تبناها تنظيم "داعش" هزت أفغانستان، من بينها تفجير في مسجد بمزار الشريف.

ونقلت منصة "هرات تايمز" الإعلامية وعدد من الصحفيين في مواقع التواصل الاجتماعي عن شهود عيان قولهم إن حصيلة الضحايا تتجاوز 30 قتيلا وجريحا، دون ورود أية أرقام مؤكدة حتى الآن.

ويأتي ذلك بعد تفجيرين دمويين أودى كل منهما بأرواح أكثر من 30 شخصا الخميس والجمعة المنصرمين في مسجدين بعاصمة ولاية بلخ شمال البلاد مدينة مزار شريف وفي ولاية قندوز.