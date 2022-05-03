أرمينيا : توقيف أكثر من 200 شخص في تظاهرات جديدة ضد رئيس وزراء

وقالت وزارة الداخلية الأرمينية في بيان "أوقف 237 متظاهرا" في يريفان والعديد من المدن

قامت الشرطة في أرمينيا، اليوم الثلاثاء، بتوقيف أكثر من 200 متظاهر مناهضين للحكومة في الوقت الذي تضغط فيه أحزاب المعارضة على رئيس الوزراء الأدميني نيكول باشينيان، للتنحي بسبب إدارته للنزاع مع أذربيجان.

وقالت وزارة الداخلية الأرمينية في بيان "أوقف 237 متظاهرا" في يريفان والعديد من المدن حيث حاول المتظاهرون عرقلة حركة المرور في الشوارع، مطالبين باشينيان بالتنحي.

هذا وحذّرت قوات الأمن الأرمينية من "خطر حقيقي لحصول اضطرابات في البلاد"، لكن رئيس البرلمان ألان سيمونيان حليف باشينيان قلّل من أهمية مخاطر زعزعة الاستقرار مؤكدا أن "لا أزمة سياسية في أرمينيا".

وقال في مؤتمر صحافي إن "القوى السياسية التي خسرت الانتخابات التشريعية في العام 2021 تحاول بشدة تنظيم موجة تظاهرات لكن مواطنينا سبق وحسموا خيارهم ولن ينجرّوا إلى محاولاتهم".

ومن جهته، قال نائب رئيس البرلمان وزعيم المعارضة اشخان سغاتليان إن "باشينيان خائن والتظاهرات المستمرة والتي تتزايد في الشوارع ستجبره على الاستقالة".

وشارك آلاف الأشخاص في تظاهرة في يريفان، مساء اليوم الثلاثاء، ملوّحين بأعلام أرمينيا وناغورني قره باغ وهاتفين "نيكول استقل"، ومنذ الأحد الماضي يشارك آلاف الأشخاص في تظاهرات دعت إليها المعارضة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء.

وفي نفس السياق، قال الحدّاد سيرغي هوفهانيسيان (57 عاما) خلال مشاركته في التظاهرة إن "نيكول (باشينيان) يجب ان يغادر لانه رمز للهزيمة، وليس لأرمينيا مستقبل مع مثل هذا الزعيم"، مضيفا "هو مستعد للتخلي عن قره باغ التي ضحينا بدمائنا من أجلها".

ويُنظر إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا على أنه إذلال وطني في أرمينيا، وأثار احتجاجات مناهضة للحكومة لأسابيع.

وفي أيلول/سبتمبر، عقب التظاهرات، دعا باشينيان إلى انتخابات تشريعية مبكرة فاز فيها حزبه "العقد المدني".

ومنطقة ناغورني قره باغ الجبلية حيث الغالبية الأرمينية المدعومة من يريفان، انفصلت عن أذربيجان عند انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991 ما أدى إلى اندلاع حرب أولى في التسعينات تسببت في مقتل 30 ألف شخص وتسبب بتهجير آلاف الأذربيجانيين.

ويدور نزاع بين يريفان وباكو حول ناغورني قره باغ منذ التسعينات، وأسفرت الحرب الأخيرة في خريف 2020 عن مقتل حوالى 6500 شخص قبل أن تنتهي بهدنة تفاوضت عليها روسيا.

في إطار الاتفاق، تنازلت أرمينيا عن أجزاء من الأراضي التي كانت تسيطر عليها منذ أول حرب انتصرت فيها مطلع التسعينات ونشرت روسيا حوالى ألفي جندي لحفظ السلام.

وفي نيسان/أبريل أعلن رئيس الوزراء الأرميني أمام البرلمان أن "المجتمع الدولي يدعو أرمينيا إلى تقليص مطالبها بشأن ناغورني قره باغ"، وهي تصريحات نددت بها المعارضة باعتبارها تكشف رغبة في التنازل عن جميع أراضي ناغورني قره باغ لأذربيجان.