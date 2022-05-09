انطلاق الانتخابات في الفلبين: مقتل 3 عناصر أمن في هجوم على مركز اقتراع

بدأ نحو 67 ناخب في الفليبين، الإثنين، الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد ويعد فرديناند المرشح الأوفر حظا

أفادت الشرطة الفلبينية بمقتل ثلاثة عناصر أمن وإصابة تسعة اشخاص، اليوم الإثنين، في جنوب الفيليبين حين فتح مسلحون النار داخل مركز اقتراع، في بلدية بولوان في جزيرة مينداناو حيث تنشط مجموعات مسلحة من المتمردين الشيوعيين والناشطين الإسلاميين، في وقت يتوجه الملايين للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد.

وصرح رئيس البلدية السابق ابراهيم مانغوداداتو لوكالة فرانس برس أن الذين كانوا داخل المدرسة حيث مركز الاقتراع هرعوا للاحتماء حين بدأ إطلاق النار.

وأصيب حارس رابع في الهجوم، وفق ما أفاد رولدان كونتونغ المتحدث باسم شرطة مقاطعة ماغينداناو. وأعقب الهجوم انفجارا وقع في وقت متأخر الأحد داخل مركز اقتراع في داتو أونساي في جزيرة مينداناو أيضا وأسفر عن إصابة تسعة أشخاص بجروح.

وبدأ نحو 67 ناخب في الفيليبين، الإثنين، الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد في استحقاق يُعدّ نجل الدكتاتور السابق فرديناند ماركوس المرشح الأوفر حظاً للفوز به ولإعادة عائلته إلى السلطة.

و تشمل الانتخابات اختيار نائب الرئيس والنواب ونصف أعضاء مجلس الشيوخ وحكام المقاطعات الـ81 ومسؤولين منتخبين آخرين.