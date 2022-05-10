كوريا الجنوبية: الرئيس يون سوك-يول يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد

"في حال شرعت كوريا الشمالية بصدق في عملية نزع السلاح النووي، نكون على استعداد للعمل مع المجتمع الدولي"

دعا الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية يون سوك-يول جارته الشمالية إلى نزع سلاحها النووي مقابل مساعدات اقتصادية ضخمة، معتبرا أن صواريخ بيونغ يانغ تهديد للأمن الإقليمي والدولي، اليوم الثلاثاء، جاء ذلك خلال أدائه اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لولاية مدتها خمس سنوات.

وقال يون (61 عاما) الذي باشر مهامه في غرفة محصنة تحت الأرض بإحاطة أمنية حول كوريا الشمالية، سدة الرئاسة في وقت تشهد العلاقات مع الشمال توترات شديدة مع إجراء بيونغ يانغ 15 تجربة على أسلحة منذ كانون الثاني/يناير بينها تجربتين صاروخيتين الأسبوع الماضي.

وأعلن يون، المدعي العام السابق الذي حقق فوزا بهامش ضئيل في انتخابات آذار/مارس، "في حال شرعت كوريا الشمالية بصدق في عملية نزع السلاح النووي، نكون على استعداد للعمل مع المجتمع الدولي لتقديم خطة جريئة من شأنها تعزيز اقتصاد كوريا الشمالية بشكل كبير وتحسين نوعية الحياة لشعبها".

وأضاف يون في خطابه "بينما تشكل برامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية تهديدا ليس فقط لأمننا وأمن شرق آسيا، فإن الحوار سيظل مفتوحا كي نتمكن من حل هذا التهديد بشكل سلمي".