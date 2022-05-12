لأول مرة ، كوريا الشمالية تعلن عن إصابات بكورونا وتفرض إغلاقا

لم يتم الاعلان عن عدد الاصابات الجديدة ، لكنها تتوافق مع اصابات بالمتحور اوميكرون

أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم الخميس على فرض إجراءات إغلاق على المستوى الوطني بعدما سجّلت بلاده أولى الإصابات بفيروس كورونا وأعلنت حالة "طوارئ خطيرة".

ولم يسبق للدولة المعزولة أن أعلنت عن أي إصابات بكورونا وفرضت الحكومة إغلاقا صارما لحدود البلاد منذ بدء الوباء في 2020. لكن عيّنات أخذت من مرضى يعانون من الحمى في بيونغ يانغ "تتوافق" مع المتحور أوميكرون، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وعقد كبار المسؤولين، بمن فيهم الزعيم كيم جونغ أون اجتماع أزمة للمكتب السياسي الخميس لمناقشة تفشي الفيروس وأعلنوا أنهم سيطبّقون "نظاما طارئا إلى أقصى درجة للوقاية من الوباء".وذكرت الوكالة أن كيم "دعا كل مدن البلاد وكل مقاطعاتها إلى فرض إجراءات حجر صارمة على أراضيها"، رغم أن تفاصيل القيود لم تنشر بعد.

وأكد كيم خلال الاجتماع أن الهدف هو "معالجة الإصابات للقضاء على جذور (الجائحة) في أقصر فترة زمنية ممكنة".وأضاف أن كوريا الشمالية "ستتغلّب على الوضع الحالي وستنتصر في عملها الطارئ للوقاية من الوباء".ولم يوضح تقرير الوكالة عدد إصابات بكوفيد التي تم اكتشافها.

ويشير خبراء إلى أن البنى التحتية الصحية الكورية الشمالية المتقادمة ستواجه صعوبة في التعامل مع أي تفش واسع للفيروس، بينما يعتقد أن سكانها البالغ عددهم 24 مليونا لم يتلقوا اللقاحات.