وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

أعلنت وكالة الانباء الإمارتية، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. كما وأعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الإعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم.

كذلك أعلنت وزارة شؤون الرئاسة تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.