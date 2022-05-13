وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، وتنكيس الأعلام 40 يوما

أعلنت وكالة الانباء الإمارتية، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. كما وأعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الإعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم.

كذلك أعلنت وزارة شؤون الرئاسة تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.

https://twitter.com/i/web/status/1525056973657542656 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكتبت الوكالة عبر حسابها في "تويتر"، "تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو".