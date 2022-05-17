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كوريا الشمالية تستعين بالجيش لمواجهة وباء كورونا وسط مخاوف من مليون إصابة

i24NEWS - AFP

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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يحضر اجتماعًا تشاوريًا طارئًا للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري في بيونغ يانغ في 15 مايو 2022.
AFP PHOTO/KCNA VIA KNSزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يحضر اجتماعًا تشاوريًا طارئًا للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري في بيونغ يانغ في 15 مايو 2022.

أكثر من 269510 إصابات جديدة بأعراض حمى ليصل الإجمالي إلى مليون و483060 والوفيات وصلت إلى 56 مساء الاثنين

أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كوريا الشمالية نشرت قوات الجيش لتوزيع أدوية لعلاج وباء كورونا، فضلًا عن نشر أكثر من عشرة آلاف من أفراد الأطقم الطبية لرصد الإصابات المحتملة بالمرض في إطار مواجهة البلاد موجة واسعة من الإصابات.

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ويواجه البلد المعزول أول تفش يعلنه لوباء كورونا كانت قد أكدته في الأسبوع المنصرم، الأمر الذي عزز مخاوف من أزمة كبيرة بسبب عدم توفر اللقاحات وعدم وجود بنية تحتية طبية ملائمة.

وسجلت مقرات مكافحة طوارئ الوباء في البلاد أكثر من 269510 إصابات جديدة بأعراض حمى ليصل الإجمالي إلى مليون و483060. وذكرت وكالة الأنباء الكورية أن الوفيات زادت إلى 56 مساء الاثنين، ولم تذكر عدد الإصابات المؤكدة بالوباء

في السياق، قالت الوكالة إنّ “قوة كبيرة” من الفرق الطبية التابعة للجيش انتشرت على الفور لدعم توفير الأدوية في العاصمة بيونجيانج، بؤرة التفشي، بموجب أوامر من زعيم البلاد كيم جونج أون.وأضافت أن مهمة الفريق هي “القضاء على أزمة الصحة العامة” في بيونجيانج.

كما تم تكثيف جهود رصد المرض، إذ تم نشر نحو 11 ألفا من مسؤولي الصحة والمعلمين وطلبة الطب للانضمام إلى جهود إجراء “فحص طبي مكثف لجميع السكان” في أنحاء البلاد لرصد وعلاج المصابين بالحمى.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الفيروس قد ينتشر على نحو سريع في كوريا الشمالية في ظل غياب برامج التطعيم ورفض البلاد للمساعدات الدولية.

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