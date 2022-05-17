وزير الزراعة الإسرائيلي يجري محادثات مع الرئيس الأذربيجاني في باكو لتطوير الشراكات بين البلدين

التقى وزير الزراعة والتنمية الريفية عوديد فورير صباح اليوم الثلاثاء مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في مقر إقامته الرسمي في باكو.

هذا هو الاجتماع الأول بين الاثنين، خلال رحلة عمل نظمها الوزير فورير مع فريق محترف من وزارة الزراعة ورجال أعمال وممثلين عن معهد التصدير. وتجدر الإشارة إلى أن السفير السيد جورج ديك وملحق الزراعة في موسكو السيد فلاديمير شيكلار، شاركا في اللقاء.

ناقش المسؤولان التعاون بين إسرائيل وأذربيجان في مجالات شتى، بما في ذلك التعاون في مجالات التجارة الزراعية واستخدام المعرفة الإسرائيلية في مجالات الري ومنتجات الحليب والزراعة المكثفة.

في الاجتماع ، الذي حضره أيضًا وزير الزراعة الأذربيجاني السيد عنان كريموف، اتفق الوزير فورير والرئيس على إنشاء فرق عمل بين وزارة الزراعة الإسرائيلية ووزارة الزراعة الأذربيجانية لبناء وتعزيز خطة عمل لتنمية المعرفة الزراعية والتجارة بين البلدين.

كما أثار الاجتماع قضايا سياسية وطلب الرئيس من الوزير فورير توجيه الدعوة إلى رئيس دولة إسرائيل، يتسحاك هرتسوغ، وإلى رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت ، للقيام بزيارة رسمية إلى أذربيجان.

وعلق الوزير فورير: "العلاقة بين اسرائيل وأذربيجان تتجاوز المستوى الاستراتيجي. إنها رباط صداقة وشراكة شجاعة وقد أثبت الرئيس علييف صداقته في كل فرصة. الآن، نقوم بتحويل هذه الصداقة إلى شراكة في مجال هو محط قلق العالم بأسره وهو إنتاج الغذاء بمواجهة التحديات التي يفرضها المناخ.

وأضاف "معا سننجح في تمهيد الطريق للسوق الاسرائيلية وللزراعة والإنتاج الزراعي في اسرائيل واذربيجان على حد سواء ".