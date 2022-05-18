طاجيكستان: تسعة قتلى و 24 جريحا على الأقل في عملية "مكافحة إرهاب" شرق البلاد

قٌتل عسكري وجرح 13 آخرون عندما ألقيت قنبلة حارقة على قافلة للجنة الوطنية للأمن في طاجيكستان

أعلنت وزارة الداخلية الطاجيكستانية، اليوم الأربعاء، مقتل تسعة أشخاص وإصابة 24 بجروح، خلال عملية "مكافحة إرهاب" في شرق هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى.

وقٌتل عسكري وجرح 13 آخرون عندما ألقيت قنبلة حارقة على قافلة للجنة الوطنية للأمن في طاجيكستان فيما قتل ثمانية عناصر من "جماعة مسلحة غير قانونية" وجرح 11 آخرون.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الداخلية في طاجيكستان، الأربعاء، أنها بدأت عملية لمكافحة الإرهاب في إقليم جورنو-بدخشان المضطرب على الحدود مع أفغانستان والصين.وقالت الوكالة إن أعضاء "عصابة للجريمة المنظمة" أغلقوا طريقا يربط بين طاجيكستان والصين "لزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي" في الجمهورية السوفيتية السابقة التي تستضيف قاعدة عسكرية روسية على أراضيها.

جاءت تلك العملية في أعقاب أنباء عن اشتباكات في نهاية العام المنصرم بين محتجين وقوات الأمن في خوروج عاصمة الإقليم. وأسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل محتج واحد على الأقل على أيدي الشرطة وكان المحتجون يطالبون بإعادة محاكمة ناشط أدين بتهمة احتجاز رهائن.