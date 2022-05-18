إيران تفتتح مصنعا لانتاج الطائرات المسيرات في جمهورية طاجيكستان

سنرى في المستقبل المزيد من التعاون والتعامل على جميع مستويات الدفاع العسكري بين إيران وطاجيكستان".

افتتحت إيران، أمس الثلاثاء، مصنعا لإنتاج الطائرات المسيرة من طراز "أبابيل 2" الإيرانية بالكامل في جمهورية طاجيكستان، بهدف تعزيز وتطوير التعاون العسكري والدفاعي المشترك بين البلدين.

وافتتح رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري المصنع، مؤكدا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبجهود المتخصصين والعلماء الملتزمين، وباستخدام قدراتها الداخلية، تمكنت من تحقيق نمو كبير في جميع المجالات العسكرية والدفاعية، وخاصة الطائرات المسيرة".

ووصف افتتاح المصنع في طاجيكستان بأنه "نقطة تحول في التعاون العسكري بين البلدين"، مضيفا: "سنرى في المستقبل المزيد من التعاون والتعامل على جميع مستويات الدفاع العسكري بين إيران وطاجيكستان".

وكان محمد باقري قد وصل إلى طاجيكستان الاثنين المنصرم حيث التقى وزير الدفاع الطاجيكي العقيد شيرالي ميرزو، وناقش التدريبات العسكرية المشتركة المحتملة والتهديدات الأمنية في آسيا الوسطى ، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي لتعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان المجاورة.

وقال باقري خلال محادثات مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن "إن القوات المسلحة للبلدين يمكنها مساعدة أفغانستان على إرساء الأمن والسلام من خلال تطوير التعاون العسكري والإقليمي".