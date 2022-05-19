أذربيجان:وزير إسرائيلي يزور منشأة بالقرب من الحدود مع ايران

وزير الزراعة الإسرائيلي يزور منشأة زراعية في اقليم ناغورنو كارباخ مقامة بالقرب من الحدود مع ايران

أجرى وزير الزراعة الإسرائيلي عوديد فورير والذي يتواجد حاليا في زيارة رسمية إلى أذربيجان الأربعاء جولة في مشروع خاص يطلق عليه "القرية الذكية" والذي أقيم بالقرب من الحدود مع ايران، وبحسب النشر في موقع "واينت" عاين فورر خلال زيارته إدخال تقنيات إسرائيلية تم إستخدامها بتطوير المشروع.

كما اجتمع فورر الثلاثاء مع رئيس أذربيجان إلهان علييف، وزار الأربعاء "القرية الذكية" جنوبي غرب أذربيجان في مكان يطلق عليه زنغيلان في إقليم ناغورنو كارباخ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا والذي شهد حربا قبل أكثر من عامين ، والموقع على بعد سبعة كيلومترات من الحدود الايرانية، وعلى مسافة 120 كيلومترا من المدينة الايرانية الكبيرة تبريز.

من ناحية أخرى، بحسب التقرير ، الايرانيون يدعون أن الحديث هنا لا يدور عن قرى ذكية وإنما عن قواعد استخباراتية إسرائيلية بغرض استهداف ايران، وعبروا عن احتجاجهم أكثر من مرة أمام السلطات الأذرية حول إقامة المشروع.

وبسبب العلاقات الوثيقة والاستراتيجية بين أذربيجان وإسرائيل، قرر الرئيس علييف بأن تكون إسرائيل الشريكة الأساسية لأذربيجان في تطوير الزراعة في البلاد عموما وفي إقليم ناغورنو كارباخ على وجه الخصوص، وفي إطار ذلك فإن مشروع "القرية الذكية" هو المشروع الرئيسي لأذربيجان، ومن المفترض أن ينتقل اليه مواطنون أذريين خلال الأسابيع القادمة. كما أن شركات إسرائيلية هي من تقود الأنشطة الزراعية هناك، بما يشمل إنشاء حظائر مع تكنلوجيا إسرائيلية.

ويعتبر الوزير فورر ، الوزير الإسرائيلي الأول الذي يزور إقليم ناغورنو كارباخ بعد الحرب، وهو أيضا الشخصية الإسرائيلية الأعلى التي تصل الى هذه المسافة القريبة من الحدود مع ايران.

وتجري هذه الزيارة بعد أشهر من التوتر الكبير بين أذربيجان وايران، حيث اتهمت خلاله ايران أذربيجان بأنها تستضيف قواعد عسكرية واستخباراتية إسرائيلية، وفي تشرين أول/أكتوبر 2021 أجرت ايران تدريبا عسكريا ضخما على الحدود مع أذربيجان بمشاركة 40 ألف جندي، مع تهديد لأذربيجان بأن عليها طرد "الصهاينة من اراضيها"، وردا على التهديدات وخلال زيارة للرئيس الأذري على الحدود مع ايران، تم التقاط صورة لعلييف وهو يلمس طائرة مسيرة إسرائيلية، رافضا بشدة الخضوع للتهديدات الايرانية.