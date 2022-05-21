إيران توافق على إحياء مشروع خط أنابيب لنقل الغاز لسلطنة عمان

وزير النفط وافق على إحياء مشروع مد خط أنابيب لضخ الغاز الإيراني إلى سلطة عمان

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية اليوم السبت أن وزير النفط وافق على إحياء مشروع مد خط أنابيب لضخ الغاز الإيراني إلى سلطة عمان بعد توقف دام نحو عقدين وذلك قبل يومين من زيارة مرتقبة للرئيس إبراهيم رئيسي الى مسقط وفي ظل استمرار العقوبات الاميركية على قطاع النفط والغاز الايراني مع عدم التوصل بعد الى اتفاق نهائي بشان الملف النووي.

يأتي القرار في خضم أزمة طاقة يشهدها العالم بسبب الاجتياح الروسي لاوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي حيث تتصاعد العقوبات الدولية تجاه قطاع الغاز والنفط الروسي.

ويزور رئيسي مسقط الإثنين بدعوة من السلطان هيثم بن طارق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في طهران، في ثاني محطة عربية له منذ توليه مهامه.

كما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" السبت أن رئيسي سيزور مسقط "على رأس وفد رفيع المستوى لتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإيراني السلطان هيثم، على أن يوقع الجانبان اتفاقات تعاون، وفق "إرنا".

وتأتي زيارة الرئيس الإيراني الى مسقط في وقت تبذل جهود دبلوماسية لكسر الجمود الحاصل في المباحثات الهادفة الى إحياء هذا الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن أحاديا عام 2018.