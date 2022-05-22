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وكالة ايرانية: اغتيال أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني في أحد شوارع طهران بإطلاق الرصاص

i24news

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صبي يحمل العلم الإيراني أمام برج نصب آزادي (الحرية) في مسيرة للاحتفال بالذكرى 41 للثورة الإسلامية ، في طهران ، إيران ، الثلاثاء ، 11 فبراير 2020
(AP Photo/Vahid Salemi)صبي يحمل العلم الإيراني أمام برج نصب آزادي (الحرية) في مسيرة للاحتفال بالذكرى 41 للثورة الإسلامية ، في طهران ، إيران ، الثلاثاء ، 11 فبراير 2020

اغتيال أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني في طهران

اغتيل أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني بإطلاق نار عليه في شرق طهران الأحد، وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية.

وأوردت الوكالة أن "صياد خدائي، أحد المدافعين عن الحرم، اغتيل بإطلاق نار من قبل شخصين على دراجة نارية في شارع مجاهدين إسلام في طهران". ويستخدم الاعلام الرسمي الإيراني عبارة "مدافع حرم" للإشارة الى أفراد الحرس الثوري الذين قاموا بمهام في سوريا والعراق.

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وأعلنت ايرلن اليوم، الأحد، عن اعتقال شبكة على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد". ونقلت وكالة "إيرنا" عن وزارة الدفاع الإيرانية أنّ الحرس الثوري اعتقل "شبكة من البلطجية على صلة بجهاز استخبارات النظام الصهيوني".

وأوضحت أنّ الشبكة المذكور "قامت بسرقة وتدمير الممتلكات الشخصية والعامة، والخطف، والحصول على اعترافات مزيفة عبر شبكة من البلطجية"، مشيرة إلى أنّ عملية الاعتقال تمّت في عملية مشتركة بين الحرس الثوري والمخابرات الإيرانية.

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