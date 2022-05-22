وكالة ايرانية: اغتيال أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني في أحد شوارع طهران بإطلاق الرصاص

اغتيال أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني في طهران

اغتيل أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني بإطلاق نار عليه في شرق طهران الأحد، وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية.

وأوردت الوكالة أن "صياد خدائي، أحد المدافعين عن الحرم، اغتيل بإطلاق نار من قبل شخصين على دراجة نارية في شارع مجاهدين إسلام في طهران". ويستخدم الاعلام الرسمي الإيراني عبارة "مدافع حرم" للإشارة الى أفراد الحرس الثوري الذين قاموا بمهام في سوريا والعراق.

وأعلنت ايرلن اليوم، الأحد، عن اعتقال شبكة على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد". ونقلت وكالة "إيرنا" عن وزارة الدفاع الإيرانية أنّ الحرس الثوري اعتقل "شبكة من البلطجية على صلة بجهاز استخبارات النظام الصهيوني".

وأوضحت أنّ الشبكة المذكور "قامت بسرقة وتدمير الممتلكات الشخصية والعامة، والخطف، والحصول على اعترافات مزيفة عبر شبكة من البلطجية"، مشيرة إلى أنّ عملية الاعتقال تمّت في عملية مشتركة بين الحرس الثوري والمخابرات الإيرانية.