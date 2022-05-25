أفغانستان: 12 قتيلا في أربعة تفجيرات هزت مدينة مزار شريف

ولفت مدير هيئة الصحة في بلخ نجيب الله تاوانا إلى أن ثلاث نساء كن من بين القتلى العشرة في التفجيرات

أعلنت السلطات في أفغانستان عن مقتل 12 شخصا على الأقل، الأربعاء، في هجوم بالقنابل على متن ثلاث حافلات إضافة إلى تفجير مسجد في مدينة مزار شريف الواقعة في شمال البلاد.

وقال الناطق باسم شرطة ولاية بلخ آصف وزيري لفرانس برس "زرعت القنابل على متن ثلاث حافلات صغيرة في مناطق مختلفة من المدينة"، مضيفا أن 15 شخصا آخرين أصيبوا بجروح. ولفت مدير هيئة الصحة في بلخ نجيب الله تاوانا إلى أن ثلاث نساء كن من بين القتلى العشرة في التفجيرات التي استهدفت الحافلات.

وانفجرت قنبلة أخرى داخل مسجد في العاصمة كابول في وقت متأخر الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 10 بجروح، بحسب وزارة الداخلية. وأفاد مستشفى الطوارئ في كابول في تغريدة أن خمسة أشخاص قتلوا في تفجير المسجد وأصيب 22 بجروح. وأكد شهود أن عدة سيارات إسعاف هرعت إلى المسجد الواقع في كابول لنقل ضحايا التفجير إلى المستشفيات. وذكرت وزارة الداخلية أن القنبلة كانت مزروعة داخل مروحة في المسجد. ولم تعلن أي مجموعة بعد مسؤوليتها عن التفجيرات الأربعة ولم يتضح إن كانت تستهدف فئة معيّنة.

يذكر أن عشرات المدنيين قتلوا خلال شهر رمضان الفائت، في هجمات نفذت بمعظمها على أساس طائفي وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية بعضها . ففي 29 نيسان/أبريل، قتل عشرة أشخاص بمسجد سني في كابول، في اعتداء يبدو أنه استهدف أفرادا من الأقلية الصوفية كانوا يؤدون طقوسا . وفي 21 نيسان/أبريل، أسفرت قنبلة في مسجد شيعي في مزار شريف عن مقتل 12 مصليا على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح.

ووقع الاعتداء الأكثر دموية خلال رمضان في مدينة قندوز شمالا عندما استهدفت قنبلة مصلين صوفيين داخل مسجد في 22 نيسان/أبريل. قتل 33 شخصا على الأقل في الاعتداء وأصيب آخرون بجروح.

واستهدف الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان، حيث يشكّل السنة غالبية السكان، الشيعة والصوفيين مرات عدة. ورغم أن تنظيم الدولة الإسلامية سني على غرار طالبان، إلا أن المجموعتين تختلفان في الفكر. ويتركز الاختلاف الإيديولوجي الأبرز بينهما في أن طالبان سعت لتخليص أفغانستان من التواجد العسكري الأجنبي، بينما يسعى تنظيم الدولة الإسلامية لإقامة خلافة تمتد من تركيا إلى باكستان وما بعدها.