ايران تحقق انجازات في صناعة المسيّرات وتزيح الستار عن سلاحين استراتيجيين

اللواء باقري : الجيش الايراني يحقق انجازات ملفتة في صناعة المسيّرات

قال رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانيّة محمد باقري اليوم السبت، "ان الجيش الايراني يدأب على تجهيز نفسه باحدث المعدات والاعتدة العسكرية التقنية، وانطلاقا من هذه الرؤية حقق انجازات ملفتة على صعيد انتاج الطائرات المسيرة لحد اليوم. بحسب ما نشرت وكالة الانباء الايرانية (ارنا).

وادلى اللواء باقري بهذا التصريح، امام جمع من القادة والمسؤولين لدى القاعدة 313 التابعة للجيش الايراني والمخصصة لتصنيع المسيرات.

وفي جانب اخر من تصريحاته، قال رئيس هيئة الاركان العامة "اننا لن نقلل من شان التهديدات التي من حولنا على الاطلاق، ولا نعتبر عدونا نائما، بل سنواصل رصد تحركاته بكل جاهزية وتاهب.

واقيمت اليوم السبت بالقاعدة 313 لصناعة الطائرات من دون طيار التابعة للجيش الايراني، مراسم ازاحة الستار عن سلاحين استراتيجيين مطورين، وهما المسيرة من طراز حيدر -2، وصاروخ حيدر – 1.

وافادت وكالة ارنا للانباء الايرانية ان هذه المراسم اقيمت برعاية رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمد باقري، الذي قام بزيارة تفقدية للقادة 313 اليوم.

وبحسب هذا التقرير، فإن الصاروخ "حيدر –1" المنتج محليا، يبلغ مداه 200 كيلومتر في الساعة، وتصل سرعته الى 1000 كيلومتر -ساعة ويُطلق من الطائرات المسيرة "فطرس" و "كمان22".