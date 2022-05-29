اختفاء طائرة على متنها 22 شخصًا فوق منطقة جبلية في النيبال

قال المتحدث باسم الشركة سدرشان بارتاولا، "فُقد الاتصال مع رحلة داخلية متّجهة نحو جومسوم وآتية من بوخارا"

أعلنت شركة الطيران "تارا اير"، اليوم الأحد، أن طائرة صغيرة اختفت وعلى متنها 22 شخصًا فوق منطقة جبلية في النيبال.

وقال المتحدث باسم الشركة سدرشان بارتاولا، "فُقد الاتصال مع رحلة داخلية متّجهة نحو جومسوم وآتية من بوخارا"، مشيرا إلى أن ثلاثة من أفراد الطاقم و19 راكبًا كانوا على متن الطائرة.

ومن جهته، افاد المتحدث باسم وزارة الداخلية فانيندرا ماني بوخاريل أنه تمّ إرسال مروحيتين لإجراء عمليات البحث، موضحا أن الرؤية ضعيفة، مضيفا أنه "قد يُبطئ سوء الأحوال الجوية عمليات البحث. إن الرؤية ضعيفة لدرجة أننا لا نستطيع رؤية شيء".

وأكد مسؤول في شركة الطيران، طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة "رويترز"، أن الطائرة فقدت الاتصال ببرج المراقبة قبل خمس دقائق من موعد هبوطها في جومسوم، وهي مقصد سياحي شهير.

وأقلعت الطائرة وهي بمحركين من طراز "توين أوتر" Twin Otter من مدينة بوخارا (وسط غرب النيبال) عند الساعة 09:55 (04:10 بتوقيت غرينتش) قبل أن يُفقد الاتصال اللاسلكي معها.

وتستغرق الرحلة بين جومسوم المعروفة كنقطة انطلاق للذين يقصدون جبال الهيمالايا، وبوخارا ثاني أكبر مدينة في النيبال، 20 دقيقة.

وفي نفس السياق، قالت هيئة الطيران المدني النيبالية في بيان: "عادت طائرة بحث هليكوبتر إلى جومسوم بسبب سوء الأحوال الجوية دون تحديد مكان الطائرة"، مضيفة أن "طائرات الهليكوبتر جاهزة للإقلاع للبحث من كاتمندو وبوخارا وجومسوم بمجرد تحسن الأحوال الجوية. وغادرت فرق البحث التابعة للجيش والشرطة باتجاه الموقع".

من ناحيتها، أفادت شركة الطيران أن الطائرة تقل أربعة هنود واثنين من الألمان و16 نيباليًا، منهم ثلاثة من أفراد الطاقم. وأضافت أن على الطائرة سبع نساء.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية في البلاد أن سحبًا كثيفة تغطي منطقة بوخارا-جومسوم منذ الصباح.