الصين تفشل في توقيع اتفاقية أمنية مع جزر المحيط الهادئ

فشلت محادثات عقدها وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الاثنين، مع قادة عشر دول جزرية في المحيط الهادئ في التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح أمني واسع النطاق، بعد تحذيرات من أنه قد يدخل المنطقة في "محور بكين".

وكان من المتوقع بأن تناقش قمة القادة ووزراء الخارجية المنعقدة عبر الإنترنت مقترحات صينية ترتبط بزيادة الانخراط الصيني بشكل كبير في الأمن والاقتصاد والسياسة في جنوب الهادئ.

لكن يبدو أن الجهود الصينية لم تثمر عن نتائج بعدما أعرب بعض القادة الإقليميين عن قلقهم العميق.

وقال رئيس وزراء فيجي فرانك باينيماراما بعد الاجتماع "كالعادة، نمنح الأولوية للتوافق"، ما يؤكد على أن التوصل إلى اتفاق واسع بين دول المنطقة سيكون ضروريا قبل التوقيع على أي "اتفاقيات إقليمية جديدة".

ويزور وانغ سوفا عاصمة فيجي في إطار جولة في المنطقة مدتها عشرة أيام تأتي في وقت تتنافس بكين مع واشنطن وحلفائها على النفوذ في منطقة الهادئ الاستراتيجية.